Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (5)

- COMUNE- L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa alla premiazione della Cerimonia di Consegna dei Collari d'OroPalestra Monumentale Palazzo H, Foro Italico a Roma (ore 10.15)- Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa della mostra C'era una volta Sergio LeoneAuditorium, Museo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 180 a Roma (ore 11.00)– L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene al convegno "Re-Live 2020 - Architettura e Tecnologia per l'abitare Upcycling degli edifici Erp di Tor Bella Monaca"Istituto Comprensivo Melissa Bassi, via dell'Archeologia 137 (ore 11.30)- L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia incontra alcuni Campioni Mondiali della disciplina di Kick BoxingSala del Carroccio, Campidoglio (ore 16)- L'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa all'iniziativa "Le nuove frontiere del turismo" Aula Giovanni Spadolini, Ministero dei Beni Culturali - via del Collegio Romano, 27 a Roma (ore 16.30)- Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo sarà presente all'inaugurazione della mostra C'era una volta Sergio LeoneMuseo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 180 a Roma (ore 18.00) (Rer)