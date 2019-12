Business news: Argentina, neopresidente Fernandez presenterà nuovo progetto di legge finanziaria

- Il governo del presidente Alberto Fernandez ha annunciato che non sottoporrà all'esame del parlamento il progetto di legge finanziaria approntato dal governo uscente di Mauricio Macri. "Non ha attinenza con la realtà", ha affermato Fernandez, annunciando che un nuovo progetto di legge finanziaria verrà presentato alla luce dei risultati del negoziato in corso sul debito estero. Il neo presidente argentino Alberto Fernandez ha parlato durante il su discorso di insediamento, nel quale ha presentato alcune delle misure più urgenti che verranno adottate dal suo governo. "La prima riunione del governo sarà sulla emergenza alimentare", ha dichiarato il presidente. (Res)