Business news: Colombia, quarta giornata dialogo nazionale su aumento salario minimo si conclude senza accordo

- La quarta riunione del dialogo nazionale colombiano sull’aumento del salario minimo si è chiusa senza accordo. Lo riferisce l’emittente “BluRadio”, secondo cui le parti hanno concordato un nuovo incontro per giovedì prossimo. Le confederazioni imprenditoriali hanno rivisto al rialzo la loro proposta di aumento per il prossimo anno, portandola dal 4,5 al 5 per cento, mentre i sindacati insistono su un aumento del salario minimo dell’8,1 per cento. I sindacati chiedono inoltre al governo di congelare i prezzi di beni e servizi il cui prezzo è regolato, come la benzina. (Res)