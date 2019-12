Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal governo del primo ministro giapponese Shinzo Abe ha registrato la seconda contrazione mensile consecutiva a dicembre. Il sondaggio mensile effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo” attribuisce al Gabinetto in carica una perdita di consenso di ben sei punti percentuali, al 42,7 per cento. Il calo è attribuibile soprattutto alle polemiche per il presunto impiego di denaro dei contribuenti per l’ingaggio di intrattenitori a una festa primaverile organizzata ogni anno dal premier Shinzo Abe. Il premier è accusato di aver sfruttato gli eventi per intrattenere centinaia di suoi sostenitori a fini elettorali. Nel sondaggio di Kyodo, il tasso di sfiducia aumenta dal 38,1 al 43 per cento, superando quello di approvazione per la prima volta da dicembre 2018. A novembre il consenso al governo in carica era calato del 5,4 per cento. (segue) (Git)