Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha tenuto una conferenza stampa oggi, 20 novembre, rinnovato l’impegno a sconfiggere la deflazione nel paese e riformare per la prima volta la Costituzione pacifista post-bellica. Proprio oggi il premier, tornato al potere nel 2012, è divenuto il primo ministro politicamente più longevo nella storia del suo paese, infrangendo il record conseguito da Taro Katsura oltre un secolo fa: la giornata di oggi, infatti, è il 2.887mo giorno di Abe a capo di un governo giapponese, tenuto conto della breve parentesi di governo a cavallo tra il 2006 e il 2007. “Ho ancora quasi due anni sino alla conclusione del mio mandato come presidente del Partito liberaldemocratico”, ha ricordato oggi il premier giapponese, che ha passato in rassegna i suoi obiettivi politici fondamentali – inclusa la messa in sicurezza dell’economia dalla grave crisi demografica nazionale – e le misure sinora adottate per conseguirli. (segue) (Git)