Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (3)

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha rilanciato con forza la sua ambizione di lungo termine di riformare la Costituzione postbellica del paese, all’indomani del rinnovo della compagine ministeriale del suo esecutivo. “Si tratta di una sfida difficile, ma ce la faremo senza dubbio”, ha dichiarato Abe durante una conferenza stampa presso la sua residenza ufficiale. Il primo ministro si è detto fiducioso che il Partito liberaldemocratico (Ldp), di cui è presidente, farà avanzare il dibattito in materia di riforma costituzionale in occasione della prossima sessione parlamentare, che si aprirà il 4 ottobre. “L’Ldp dovrà dar prova di forte leadership nelle commissioni costituzionali, per giungere alla definizione delle bozze di emendamento”, ha detto il premier, Abe ha auspicato un confronto aperto tra i partiti prima della formale presentazione delle proposte di emendamento. Tra le modifiche al testo costituzionale promosse dal premier giapponese, figura anzitutto la riforma dell’Art. 9 sul pacifismo costituzionale, per chiarire formalmente il ruolo delle Forze di autodifesa nazionale. (segue) (Git)