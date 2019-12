Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (5)

- La nuova squadra di governo mantiene un paio di volti noti: restano il vicepremier e ministro delle Finanze, Taro Aso, e il segretario capo di Gabinetto, Yoshihide Suga, che hanno accompagnato Abe come collaboratori di primissimo piano sin dal suo ritorno al potere, nel 2012. Il ministro degli Esteri, Taro Kono, assumerà la guida del dicastero della Difesa. Kono verrà sostituito agli Esteri dall’attuale ministro per la rivitalizzazione economica, Toshimitsu Motegi. Il ministro del Commercio, Hiroshige Seko, è stato nominato da Abe segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp) alla Camera alta della Dieta. Un esponente del partito Komeito, Kazuyoshi Akaba, sostituirà Keiichi Ishii come ministro delle Infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il ministero degli Esteri e della Giustizia sono andati a due figure vicinissime al premier: Koichi Haguida, già segretario generale esecutivo facente funzioni del Partito liberaldemocratico; e Katsuyuki Kawai, consigliere speciale per gli affari esteri del primo ministro. (segue) (Git)