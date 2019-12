Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo di grandissimo peso alla fulminea ascesa politica di Koizumi è giunta lo scorso 10 agosto dal braccio di Abe ed eminenza grigia del Partito liberaldemocratico, il segretario capo di gabinetto Yoshihide Suga. Interpellato dai giornalisti se il 38enne disponga delle qualità per succedere un giorno ad Abe, nella veste di primo ministro, Suga ha risposto positivamente: “Se fosse disposto a farlo, non avrei nulla da obiettare”, ha dichiarato il veterano dell’Ldp. Il “pedigree” politico di Koizumi è di grande spessore: il giovane ministro è infatti figlio dell’ex premier Junichiro Koizumi; il 38enne è noto per le sue doti di oratore, e i sondaggi lo fotografano costantemente come una delle figure più gettonate dall’elettorato conservatore per la successione all’attuale primo ministro. (segue) (Git)