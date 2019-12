Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (9)

- Koizumi ha anche un record controverso come portavoce della linea ufficiale del suo partito: ha criticato in diverse occasioni il governo in carica, e alle elezioni per il rinnovo della presidenza dell’Ldp ha votato per l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, anziché per il premier Abe, sia nel 2012 che nel 2018. Durante la campagna elettorale in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta, lo scorso luglio, Koizumi ha tenuto comizi in favore di alcuni candidati del suo partito, ma le prestazioni oratorie di Abe e di Suga sono state giudicate più convincenti. La decisione di accettare l’incarico di ministro dell’Ambiente, nonostante la precedente riluttanza ad unirsi all’esecutivo di Abe, sarebbe originata in parte proprio dalla volontà di riparare la propria reputazione, un po’ appannata dall’ultima campagna elettorale. (segue) (Git)