Giappone: consenso al governo Abe in calo per il secondo mese consecutivo (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, ha descritto Koizumi come un deputato attivo e promettente durante una conferenza stampa il mese scorso, ma ha anche aggiunto che questi non riceverà alcun trattamento di favore: “La giovinezza non dovrebbe essere l’unico asset”, ha detto Nikai. La nomina a ministro dell’Ambiente di Koizumi, apparentemente voluta da Abe, sarebbe dettata dalla volontà di sfruttare la dote di consenso portata dal giovane politico conservatore, ma anche di verificarne le concrete capacità in una posizione di grande responsabilità: segnale, questo, che Abe e l’Ldp starebbero valutando seriamente Koizumi come possibile volto della prossima generazione di conservatori giapponesi, a patto superi indenne la prova prematura dell’incarico ministeriale. (Git)