Cina-Usa: Pechino ha sospeso tariffe aggiuntive su prodotti statunitensi (3)

- GLi Usa avevano programmato per questo mese un ulteriore aumento delle tariffe su 165 miliardi di dollari di merci cinesi. Negli ultimi giorni, funzionari di Pechino e Washington avevano comunque segnalato che domenica 15 dicembre non sarebbe stata considerata la data finale per raggiungere la cosiddetta intesa di fase uno. (segue) (Cip)