Business news: Argentina, borsa e titoli chiudono martedì in forte ribasso dopo insediamento Fernandez

- Azioni e titoli argentini in forte ribasso sia Buenos Aires che a New York. Così i mercati hanno accolto l'insediamento del leader peronista Alberto Fernandez alla presidenza del paese sudamericano. L'indice Merval della borsa di Buenos Aires ha segnato martedì un -4,8 per cento mentre i titoli argentini quotati a Wall Street (Adr) hanno sofferto cadute fino all'8 per cento. "Gli asset argentini hanno evidenziato un comportamento cautelativo in attesa degli annunci delle prime misure economiche", ha affermato l'economista Gustavo Ber al quotidiano "Ambito". "C'è grande attesa riguardo ai negoziati sulla ristrutturazione del debito estero, dato che le imminenti scadenze obbligano a una rapida conclusione anche con i creditori privati", ha aggiunto. Secondo Ber inoltre "gli investitori sono interessati anche a conoscere il piano economico integrale e le misure in materia monetaria, fiscale e sul mercato dei cambi". (Res)