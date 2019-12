Business news: Brasile, Banca centrale taglia tasso di sconto 4,5 per cento, nuovo record minimo

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha ridotto mercoledì il tasso di sconto di 50 punti base, portandolo al nuovo minimo storico del 4,5 per cento. La decisione, in linea con le analisi di mercato, è stata presa nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom), l'ultima del 2019. "I dati dell'attività economica del secondo trimestre indicano che il processo di ripresa dell'economia brasiliana ha ripreso forza, rispetto a quanto osservato fino al prmio trimestre del 2019", si legge nella nota del Copom secondo cui la ripresa proseguira a "un ritmo graduale". La Bc ha ricordato che aver introdotto "stimoli monetari nelle principali economie, nel contesto della decelerazione economica e con l'inflazione al di sotto dell'obiettivo", si è rivelata "capace di produrre un clima relativamente favorevole per le economie emergenti". (Res)