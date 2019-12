Business news: Russia-Nicaragua, Lavrov, valutiamo progetti congiunti in settori nucleare e aerospaziale

- La Russia e il Nicaragua stanno valutando nuovi progetti nei settori dell’energia nucleare e aerospaziale dopo aver lavorato per anni sul sistema di navigazione satellitare Glonass. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov al termine dei colloqui con l’omologo nicaraguense Denis Moncada. "Per il terzo anno in Nicaragua sono state messe in funzione le stazioni di terra del sistema russo Glonass e si stanno discutendo altri progetti nell'ambito della cooperazione con Roscosmos", ha detto Lavrov. Lavrov ha dichiarato di aver discusso con Moncada del lancio di una fabbrica di medicinali e vaccini a Managua il prossimo aprile: l’impianto che fornirà l'America Latina e i Caraibi. (Res)