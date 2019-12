Roma: donna scompare con i tre figli da Nerola, ritrovata dopo ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore di apprensione nel reatino e in particolare nella provincia romana di Nerola. Attorno alle 13 una donna di 38 anni, insieme ai tre figli di cui uno di tre mesi, aveva fatto perdere le proprie tracce nei boschi. Immediatamente sono state attivate le ricerche condotte in sinergia dai Vigili del fuoco di Roma e dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Le ricerche si sono concentrate attorno al km 44,800 di via Salaria Vecchia da dove la donna si era allontanata. Intorno alle 17:45 la 38enne, insieme ai bambini, è stata ritrovata in un casolare abbandonato senza nessun apparente problema fisico. La donna è stata comunque affidata alle cure dei medici e del personale del 118.(Rer)