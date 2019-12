Colombia: esecuzioni extragiudiziali, scoperta fossa comune a Dabeiba (3)

- Secondo “Semana”, i magistrati si sono recati sul posto la scorsa settimana per verificare le dichiarazioni di Buitrago; sono stati quindi avviati gli scavi e sono stati recuperati i resti dei primi nove morti. Nel sopralluogo il collaboratore di giustizia, che non era più stato in quel posto da dodici anni, ha segnalato una serie di cambiamenti che potrebbero far parte di interventi tesi a occultare le prove. All’epoca presunta dei fatti ci furono alcune denunce da parte di abitanti della zona, ma la maggior parte delle indagini non ha dato alcun esito. Buitrago ha riferito anche dell’omicidio di un cinquantenne disabile, che potrebbe corrispondere al nome di Gabriel Everto Perez. (segue) (Mec)