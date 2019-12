Ue-Asia: sottosegretario Esteri Scalfarotto domani a Madrid per riunione Asem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Ivan Scalfarotto rappresenterà il governo alla 14ma riunione dei ministri degli Esteri dell'Asem, l’Asia-Europe Meeting, in programma a Madrid domani, lunedì 16 dicembre, e dedicata al tema “Europa e Asia: insieme per un multilateralismo efficace”. Lo riferisce una nota della Farnesina. A margine della conferenza sono previsti incontri bilaterali per approfondire tematiche di specifico interesse dell’Italia. “Le relazioni con i nostri partner asiatici rappresentano una priorità per l’Italia sia dal punto di vista politico che economico. Si tratta tuttavia di una interlocuzione che non può prescindere dal contesto europeo dove siamo chiamati a lavorare con continuità per assicurare una azione coesa e coordinata dell’Ue”, si legge nella nota. (Com)