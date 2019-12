Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla consegna dei nuovi bus Cotral insieme alla Presidente di Cotral Spa, Amalia Colaceci e all’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri.Piazzale arrivi Cotral, stazione metro B di Ponte Mammolo, Roma (ore 11:30)- L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato inaugura la Casa della Salute di Aprilia. Partecipa il Direttore Generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.Via Giustiniano Snc ad Aprilia (ore 12)- L’assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la Ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene al convegno “Diritti, lavoro e lotta al caporalato”.Sala Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Università la Sapienza in Piazzale Aldo Moro 5 a Roma (ore 14) (segue) (Rer)