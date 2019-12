Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Conferenza stampa della mostra "C’era una volta Sergio Leone". Intervengono tra gli altri Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla Crescita culturale; Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente Capitolina ai Beni CulturaliMuseo dell’Ara Pacis, Auditorium in via di Ripetta 180 a Roma (ore 11:00)- Presentazione del volume “Garbatella 100. Il racconto di un secolo”: almanacco che racconta la storia e i personaggi del quartiere dalla fondazione, 18 febbraio 1920, ad oggi. Interviene tra gli altri l'eurodeputato Massimiliano SmeriglioTeatro Palladium di Roma in piazza Bartolomeo Romano (ore 18)- Convegno "Cyber 4.0 Cybersecurity Competence Center". Partecipa il Consigliere di Presidenza di Unindustria con delega Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta, Fausto Bianchi.Aula Magna de La Sapienza Università di Roma in piazzale Aldo Moro (ore 10:30) (segue) (Rer)