Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONESessione di bilancio del Consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10.00)Nella pausa dei lavori consiliari, Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza incontrano i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri natalizio.Palazzo Pirelli. Sala Eventi 1° piano, via Fabio Filzi, 22 (ore 13.00)L'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli è presente alle celebrazioni per i 120 anni della Cooperarativa CPL Concordia Legacoop Lombardia.Palazzo Pirelli, Sala Belvedere Jannacci, via Fabio Filzi, 22 (ore 17.00)Spettacolo teatrale aperto al pubblico nell'ambito della rassegna: 'Il Natale della cultura': - Claudia Donadoni, "Maddalena", Ingresso libero fino a esaurimento postiPalazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia ore 18.30. (segue) (Rem)