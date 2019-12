Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEUdienza processo Ruby Ter con imputato Berlusconi e altri.Palazzo di Giustizia, via Carlo Freguglia 1 (ore 09.30)Udienza processo con imputato dirottatore scuolabus incendiatoPalazzo di Giustizia, via Carlo Freguglia 1 (ore 09.30)Udienza preliminare su caso British Telecom Italia.Palazzo di Giustizia, via Carlo Freguglia 1 (ore 09.30)Convegno “Da Erasmo all'Erasmus: scienza ed educazione tra qualità e merito”, durante il quale, in occasione dei cinquant'anni della fondazione dell'Ateneo, i rappresentanti delle maggiori istituzioni universitarie nazionali si confronteranno sul ruolo di qualità e merito nell'Università italiana e nello spazio comune europeo dell'istruzione superiore. Apre i lavori il Rettore, professor Gianni Canova.IULM 6, via Carlo Bo 7 ( ore 9.30 – 16.30)Presentazione del decimo rapporto “GreenItaly 2019” della Fondazione Symbola e di Unioncamere, L’incontro sarà l’occasione per illustrare la forza della green economy nazionale e i dati lombardi e presentare il Manifesto di Assisi per il clima. Intervengono, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda; Ermete Realacci, Presidente Symbola; Domenico Sturabotti, Direttore Fondazione Symbola. Coordina i lavori Antonio Calabrò, Vicepresidente Assolombarda.Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano, 9, (ore 10.30)l'Università degli Studi di Milano in collaborazione con il CUS Milano premiano gli atleti meritevoli alla presenza del rettore Elio Franzini e del direttore tecnico della Nazionale di Atletica prof. Antonio La Torre.Università degli studi di Milano, Aula Magna, via Festa del Perdono (ore 10.30)Presentazione delle iniziative e il nuovo programma di collaborazione fra ASST Papa Giovanni XXIII e Associazione Cure Palliative, che anche per il 2020 assicurerà donazioni per oltre 220 mila euro destinate a finanziare figure professionali aggiuntive per l'hospice Kika Mamoli e le Cure palliative. Intervengono: Maria Beatrice Stasi, direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII; Arnaldo Minetti, presidente Associazione Cure Palliative; Fabrizio Limonta, direttore sociosanitario ASST Papa Giovanni XXIII; Roberto Labianca, direttore Unità Cure Palliative ASST Papa Giovanni XXIII.Ospedale Papa Giovanni XXIII, sala consiliare Spajani, ingresso 2 - piano 2 Piazza OMS 1 Bergamo (ore 12.00) (Rem)