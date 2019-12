Business news: Brasile, ministero commercio, esportazioni di soia in Cina più fruttuose di acciaio negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di soia alla Cina fruttano agli esportatori brasiliani molto più delle vendite agli Stati Uniti di acciaio, oggetto di nuove possibili restrizioni doganali da parte di Washington. Lo riporta il quotidiano "Folha di S. Paulo" citando dati del ministero dell'Economia: da gennaio a ottobre il mercato brasiliano ha esportato acciaio negli Usa per un valore di 3,4 miliardi di dollari, contro i 17,8 miliardi di dollari ottenuti dalla soia venduta nel paese asiatico. Una dinamica ancora più evidente se misurata sugli ultimi dieci anni: gli incassi per l'acciaio erano nel 2008 pari a 3,4 miliardi di dollari, non lontano dal livello registrato quest'anno, contro i 5,3 miliardi di dollari per la soia. (Res)