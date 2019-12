Business news: Argentina-Stati Uniti, Fernandez riceve delegazione di Washington, focus su ristrutturazione debito

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha ricevuto una delegazione del governo degli Stati Uniti presieduta dal sottosegretario del dipartimento di Stato per l'Emisfero occidentale, Michael Kozak. Al termine della riunione non è stata rilasciata nessuna dichiarazione, anche se fonti del governo argentino citate dai media locali affermano che al centro dei colloqui ci sarebbe stata la posizione degli Stati Uniti riguardo la proposta argentina di ristrutturazione del debito estero. Il risultato di questa riunione, affermano le indiscrezioni filtrate alla stampa, è considerato importante anche in relazione agli annunci che potrebbe fare questo stesso mercoledì in una conferenza stampa già annunciata il ministro dell'Economia, Martin Guzman. L'appoggio degli Stati Uniti è infatti determinante soprattutto per quanto riguarda l'accettazione della proposta di dilazione delle scadenze del debito con il Fondo monetario internazionale per i prossimi due anni. (Res)