Sicurezza: Orfini (Pd), su decreti irricevibile recepire solo indicazioni Quirinale

- "Conte ribadisce che sui decreti Sicurezza si recepiranno solo le indicazioni del Quirinale e si abbasseranno un po' le multe per chi salva vite in mare. Non ci siamo, per niente. E un testo del genere sarebbe semplicemente irricevibile e invotabile". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. (Rin)