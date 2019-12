Colombia: esecuzioni extragiudiziali, scoperta fossa comune a Dabeiba (2)

- Sulla vicenda (fascicolo 003) indagano i magistrati Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar e Maria del Pilar Valencia. Il sito è stato individuato in seguito alle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, il “soldato Buitrago”. Le esecuzioni extragiudiziali sarebbero state commesse presumibilmente tra il 2006 e il 2007 e le vittime sarebbero in gran parte giovani di età inferiore a trent’anni. Secondo le stime di Buitrago, l’unità militare della quale fece parte per due anni potrebbe essere stata responsabile di circa 75 “falsi positivi”; lui avrebbe partecipato a una ventina di esecuzioni. Nel cimitero di Dabeiba risultano 32 sepolture di cadaveri per i quali le autopsie certificarono la morte in un conflitto a fuoco; anche in questi casi potrebbe trattarsi di vittime di esecuzioni extragiudiziali. (segue) (Mec)