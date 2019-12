Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Conferenza stampa delle associazioni a seguito del pronunciamento del Tribunale ordinario in favore del ricorso dell’Associazione De La Serna inerente allo sgombero connesso alla delibera 140/2015. Interviene il consigliere di Sinistra per Roma e deputato Leu Stefano Fassina, i capigruppo del Campidoglio, gli avvocati Felice Besostri e Giuseppe Libutti.Palazzo dei gruppi capitolini in via del Tritone 142 a Roma (ore 12:00)- La presidente del I municipio di Roma Sabrina Alfonsi e l'assessora al Commercio Tatiana Campioni illustreranno i contenuti della deliberazione della Giunta Municipale con la quale vengono individuate le aree per la delocalizzazione delle postazioni commerciali su area pubblica negli ambiti centrali del territorio.Ufficio di Presidenza del Municipio I di Roma in via L. Petroselli, 50 (ore 11:30)- Protesta del gruppo politico Cambiamo contro la gestione dei rifiuti a Roma. Partecipano i consiglieri regionali del Lazio Adriano Palozzi, Mario Abbruzzese e Pasquale Ciacciarelli.Piazza del Campidoglio a Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)