Business news: Brasile-Argentina, Bolsonaro, relazioni commerciali resteranno immutate

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che l’arrivo del peronista Alberto Fernandez alla presidenza dell’Argentina non inciderà sulle relazioni commerciali tra i due paesi. “Il nostro commercio con l’Argentina continua a essere lo stesso, non cambierà nulla”, ha detto Bolsonaro parlando ai giornalisti fuori dalla sua residenza ufficiale a Brasilia. Gli scambi commerciali tra i due paesi hanno raggiunto i 27 miliardi di dollari lo scorso anno. Bolsonaro non invierà alcun rappresentante del governo alla cerimonia di insediamento di Fernandez, in programma domani. (Res)