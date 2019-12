Business news: esordio in Messico per la compagnia Emirates

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la rotta Dubai-Barcellona-Città del Messico la compagnia aerea Emirates ha avviato le operazioni nel paese nordamericano, oggetto di una serie di polemiche portate avanti nelle settimane scorse. Lo sbarco della compagnia emiratina in Messico era stato messo in dubbio dopo i ricorsi presentati da Aeromexico nei mesi scorsi. La sigla, riassumo i media messicani, è accusata di ricevere sussidi dal governo emiratino tali da rendere la sua posizione fuori dalle regole della libera concorrenza, di comprare carburante a prezzi agevolati, pagare meno per i servizi aeroportuali, oltre a non permettere il formarsi di sindacati dei lavoratori al suo interno. Emirates risponde presentando rapporti di società terze che dimostrano la trasparenza dei conti e l'assenza di sussidi governativi. Il 6 novembre, il ministero dei trasporti ha autorizzato però il volo che esordisce oggi. (Res)