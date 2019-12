Business news: Argentina, presidente Fernandez ribadisce volontà di rinegoziare debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente argentino Alberto Fernandez ha ribadito l'intenzione del suo governo di rinegoziare con le istituzioni multilaterali e i creditori internazionali i termini delle scadenze di pagamento del debito estero. "Il paese ha volontà di pagare ma non dispone delle risorse", ha affermato Fernandez nel suo discorso di insediamento come capo di Stato di fronte alle Camere riunite. "Non c'è debito che si possa pagare se il paese non cresce, risolvere il problema di un debito insostenibile non è questione di vincere o perdere", ha dichiarato Fernandez. (Res)