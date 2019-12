Turchia-Libia: nuovo incontro a porte chiuse tra Erdogan e Sarraj a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo incontro a porte chiuse è in corso oggi al Palazzo Dolmabahce di Istanbul tra il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale turca "Anadolu". Si tratta del secondo incontro in pochi giorni tra i due leader dopo che lo scorso 27 novembre, i due leader hanno pattuito sempre a Istanbul due protocolli d’intesa sull’addestramento dei militari di Tripoli da parte di istruttori turchi ed il riconoscimento delle “piattaforme continentali” e delle zone economiche esclusive dei due paesi. La definizione delle due zone disegna un fascio d’interesse esclusivo dei due paesi che lambisce Rodi ed altre isole greche, unendo la costa sud-occidentale della Turchia alla costa orientale della Cirenaica, da Derna fino al confine egiziano. L’intesa è stata fortemente contestata da Grecia, Cipro, Egitto e dalle autorità libiche non riconosciute della Libia orientale e dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk. In una recente intervista all’emittente turca "Trt", il capo dello Stato turco si era detto disponibile a inviare truppe in Libia per contrastare l'offensiva del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso, se richiesto dal Gna. "Se la Libia lo vuole, la Turchia prenderà una decisione in modo indipendente, e non chiederemo il permesso a nessuno al riguardo. La Turchia è pronta a fornire sostegno alla Libia", aveva detto Erdogan. Parlando ieri al Doha Forum in Qatar, il ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha detto che da Tripoli non è ancora pervenuta alcuna richiesta esplicita di intervento. (Tua)