Romania: premier Orban, approvazione legge bilancio entro fine anno è cruciale

- L’approvazione della legge di bilancio in Romania entro il 31 dicembre di quest’anno è cruciale. Lo ha dichiarato il capo del governo di Bucarest, Ludovic Orban, ripreso dal sito di informazione “Stiripesurse”. “Procederemo al dibattito parlamentare solo se saremo in grado di concluderlo in maniera efficiente, e se non ci sarà alcun pericolo di ritardo o rinvio”, ha detto il premier, aggiungendo che “non possiamo permettere al Partito socialdemocratico di rimandare ulteriormente le discussioni fino a febbraio o a marzo”, ha detto Orban. (Rob)