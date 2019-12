Kazakhstan-Usa: ministero Esteri conferma visita Pompeo a Nur-Sultan nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, si recherà in visita ufficiale in Kazakhstan nel prossimo futuro. Lo ha annunciato il portavoce del dicastero degli Esteri di Nur-Sultan, Aibek Smadiyarov, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”. L’annuncio arriva poco dopo la visita a Washington del capo della diplomazia della repubblica centrasiatica, Mukhtar Tleuberdi. Durante il loro colloquio dello scorso 13 dicembre, Pompeo e Tleuberdi hanno discusso dello sviluppo della cooperazione tra gli Stati Uniti e il Kazakhstan. "Diamo la massima priorità all'espansione della cooperazione con gli Stati Uniti, che si sta sviluppando sulla base della fiducia e della comprensione reciproca. Grazie a ciò, il Kazakhstan e gli Stati Uniti hanno raggiunto un livello di partenariato strategico allargato, che è stato perpetuato a seguito della visita del primo presidente del Kazakhstan Nursultan Nazarbayev a Washington nel gennaio del 2018", ha osservato Tleuberdi. Pompeo ha osservato che l'impegno del Kazakhstan per l'ulteriore sviluppo dei legami con gli Stati Uniti è stato sottolineato durante la visita del presidente Kassym-Jomart Tokayev a New York lo scorso settembre.(Res)