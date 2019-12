Movimento sardine: Meloni, riunione in stabile occupato? Noi da parte legalità

- Giorgia Meloni , presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, a proposito del movimento delle sardine, scrive: "Le sardine riunite in uno stabile occupato con lo slogan: 'Viva le sardine, abbasso gli sgombri'. La solita storia, secondo questa gente la sinistra può violare la legge come meglio crede: per occupare immobili, per far entrare immigrati illegali, per distribuire hashish e per impedire agli avversari politici di manifestare. Noi preferiamo stare dalla parte della legalità".(Rin)