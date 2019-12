Moldova: premier Chicu, prossima settimana visite di lavoro a Strasburgo e a Roma

- Il primo ministro della Moldova, Ion Chicu, si recherà in visita a Strasburgo nella giornata di domani, nel quadro di un viaggio di lavoro che giovedì prossimo lo porterà anche in Italia. Lo si apprende dai media del paese esteuropeo, che hanno diffuso l’agenda del premier. Secondo quanto riportato dalla stampa moldava, a Strasburgo sono in programma incontri con il segretario generale del Consiglio d’Europa, Thornbjorn Jagland, il presidente della Commissione di Venezia, Gianni Buquicchio, e con il presidente della Corte europea per i diritti dell’uomo. Chicu si recherà poi a Roma, in Italia, su invito dell’omologo Giuseppe Conte, per prendere parte alla riunione dei capi di governo dell’Iniziativa Centro Europea. (Moc)