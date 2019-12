Colombia: esecuzioni extragiudiziali, scoperta fossa comune a Dabeiba

- La Giurisdizione speciale di pace (Jep) della Colombia ha scoperto una fossa comune in cui potrebbero essere seppellite più di 50 vittime di esecuzioni extragiudiziali. Lo riferisce il settimanale colombiano “Semana”. Il “cimitero degli orrori”, come lo definisce il periodico, è stato localizzato a Dabeiba, un villaggio nella provincia nord-occidentale di Antioquia. Il sito sarebbe stato utilizzato dalla quarta brigata dell’Esercito, con base a Medellin, per seppellire civili uccisi dai militari. Il ritrovamento si inserisce nel capitolo dei cosiddetti "falsi positivi", uomini e donne presentati come vittime dello scontro armato che per decenni ha opposto lo Stato e le Forze rivoluzionarie armate della Colombia (Farc) ma che sarebbero stati invece uccisi a freddo dall’Esercito. (segue) (Mec)