Colombia: esecuzioni extragiudiziali, scoperta fossa comune a Dabeiba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Butriago, che ha subito minacce per le sue rivelazioni, ha raccontato anche i dettagli della strategia adottata dalla sua unità, che secondo la sua testimonianza aveva formato un gruppo incaricato specificamente di rastrellare vittime innocenti nella zona montuosa di Dabeiba e simulare combattimenti. Il suo diretto superiore, il sergente Pedraza, ha anche lui informato la Giurisdizione speciale di pace di diversi casi; ha ricevuto dalla giustizia ordinaria una condanna per l’omicidio di due contadini a Narino ed è indagato in dodici procedimenti dalla giustizia militare. Secondo“Semana” altri undici uomini stanno collaborando con la Jep e sono stati minacciati. (Mec)