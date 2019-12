Business news: Messico-Usa, Lopez Obrador ribadisce a Pelosi richiesta di approvare Usmca prima delle elezioni

- Il presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, ha nuovamente chiesto alla presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi di approvare il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (Usmca, United States-Mexico-Canada Agreement) prima delle elezioni negli Stati Uniti, in programma a novembre 2020. “Penso che sia il momento di approvarlo, perché in caso contrario la decisione si avvicinerà troppo al processo elettorale, che come succede in tutti i paesi democratici suscita passioni e non vogliamo che un tema tanto importante si mescoli con le questioni elettorali”, ha detto il presidente messicano parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina. Già lo scorso 25 novembre il capo dello stato aveva annunciato che avrebbe inviato una lettera a Pelosi, per sollecitarla a non ritardare l’approvazione del nuovo trattato commerciale. (Res)