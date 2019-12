Business news: Argentina, piano economico governo Fernandez, rinvio pagamenti e rilancio consumi

- Sospensione dei pagamenti del debito per due anni, rimessa in moto della produzione e rilancio del mercato interno. Sono questi i pilastri del piano economico del governo argentino, affidato alla presidenza di Alberto Fernandez. Una strategia predisposta dal gabinetto economico, struttura che ruota attorno ai ministeri dell'Economia, guidato da Martin Guzman, e dello Sviluppo produttivo, guidato da Matias Kulfas, e che riflette le priorità fissate nella gestione della difficile congiuntura che attraversa il paese. Secondo quanto anticipano i media argentini, il piano economico prevede un'iniziativa da 1,6 miliardi di dollari interamente destinata a provocare una scossa al mercato interno. Principali beneficiari dell'iniezione di liquidità saranno i pensionati e i lavoratori pubblici e privati con salari prossimi al minimo di 300 dollari. Parallelamente verrà posta in essere una politica di calmieramento dei prezzi attraverso esenzioni dell'Iva su prodotti essenziali e accordi con i principali produttori. Per reperire le risorse di questo programma, oltre ad un inevitabile aumento della base monetaria via emissione, sarà un aumento delle tasse sia sulle esportazioni che sul patrimonio. (Res)