Regione Piemonte: autonomia, martedì la delibera in Consiglio

- Da martedì sarà l’Aula a occuparsi della proposta di deliberazione sulla richiesta di autonomia differenziata con cui il Piemonte andrà al confronto con il governo, in modo che il provvedimento venga licenziato dal Consiglio regionale entro Natale. E’ l’accordo tra maggioranza e minoranza, confermato anche nell’incontro politico avvenuto nel primo pomeriggio tra il presidente della Giunta Alberto Cirio e i consiglieri della prima Commissione, in cui si è anche discusso del merito degli emendamenti presentati, oltre una settantina. Nel suo successivo intervento nella Commissione presieduta da Carlo Riva Vercellotti, Cirio ha parlato di “un confronto improntato al buon senso. Rivendico l’aver deciso di incardinarci su un lavoro già fatto, visto che un pezzo di strada era già stato percorso dalla precedente amministrazione. Ma allo stesso tempo era fondamentale per noi implementarlo, perché l’approccio fino ad allora era stato troppo timido. Per questo è stato importante il gruppo di lavoro, che ha portato a risultati utili in tempi brevi. Una parte degli emendamenti della minoranza sono stati accettati”, ha aggiunta il presidente della Regione, “non escludo che possa avvenire anche per altri emendamenti nei prossimi giorni”. (segue) (Rpi)