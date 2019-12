Golfo: Zarif a Doha, “serve accordo di sicurezza regionale sotto ombrello Onu”

- L’Iran ritiene che sia necessario adottare nel Golfo un “nuovo approccio regionale che sia il risultato di deliberazioni collettive” sotto l’ombrello delle Nazioni Unite. Lo ha detto quest’oggi il ministro degli Affari esteri dell’Iran, Mohamed Javad Zarif, nel suo intervento al Doha Forum in Qatar. “In Iran, proprio come i nostri amici in Qatar, crediamo di aver bisogno di un cambio di paradigma fondamentale nella nostra regione, basato (...) sul riconoscimento dell'imperativo di un accordo di sicurezza e cooperazione regionale sotto l'ombrello delle Nazioni Unite. Non è una novità: anzi, lo proponiamo dal 1985”, ha detto il capo della diplomazia di Teheran. Il ministro ha poi citato la recente iniziativa di sicurezza regionale lanciata presidente iraniano, Hassan Rohani, denominata “Hormuz Peace Endeavour” (abbreviato “Hope”, speranza in inglese). “Possiamo iniziare il processo o culminare i sforzi con la conclusione di un patto inclusivo di non aggressione e non intervento tra la comunità di Hormuz”, ha detto ancora Zarif. “Abbiamo un'opportunità davanti a noi per cambiare finalmente e decisamente rotta, per il miglioramento non solo delle nostre stesse vite ma anche di quelle delle generazioni future”, ha concluso il ministro iraniano. (Irt)