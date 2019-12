Sanità Lazio: Ciacciarelli, liste d'attesa troppo lunghe, altro che uscita da commissariamento

- "Secondo il 22esimo rapporto Pit salute di Cittadinanzattiva per una visita specialistica i cittadini del Lazio debbono attendere fino a 9 mesi, per giungere a 16 in caso di una mammografia, 12 una risonanza magnetica ed 11 una Tac. In sostanza: l'anticamera della morte. Curarsi nel Lazio equivale a rischiare seriamente la propria vita a causa delle lunghe liste d'attesa". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli di Cambiamo. "In molti - aggiunge - ormai ricorrono alla sanità privata (giustamente), in caso di visite che necessitano una certa urgenza; e chi non può permetterselo non si cura, e il più delle volte muore ancor prima della data prevista per la visita. Cosa pagano a fare le tasse i cittadini del Lazio? Zingaretti parla di uscita dal commissariamento ma, di fatto, non ci sarà alcuna riduzione dell'Irpef regionale, e il servizio sanitario erogato è semplicemente scandaloso". Per Ciacciarelli in conclusione "a parole si esce dal commissariamento ma, nei fatti, le tasse sulla sanità non diminuiscono ed i servizi peggiorano". (Com)