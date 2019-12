Argentina: il presidente Fernandez riunirà domani il Consiglio federale contro la fame

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, presenterà domani pomeriggio alle 17 (ora locale) alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, il Consiglio federale Argentina contro la fame e presiederà la prima riunione come presidente ad interim del nuovo organismo. Alla riunione parteciperanno i rappresentanti di tutti i partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni, del mondo dell’impresa. Saranno annunciate alcune misure per migliorare la nutrizione e sarà delineato un piano per la sicurezza alimentare. Tra gli obiettivi di punta del governo in questo ambito ci sono l’emissione di quasi due milioni di carte alimentari a favore di madri di bambini di età inferiore a sei anni e la creazione di una rete di monitoraggio. (segue) (Abu)