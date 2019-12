M5s: Di Maio presenta Team futuro, sono facilitatori e non decisori, questo è primo step

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nasce il Team del futuro che non è la panacea di tutti i mali, è solo un primo step, è fatto di facilitatori e non di decisori". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentando ufficialmente, al Tempio di Adriano a Roma, i facilitatori eletti sulla piattaforma Rousseau. Quindi, Di Maio ha spiegato: "Non devono sostituirsi a tutte le piattoforme che abbiamo creato, devono facilitare i processi. C'è bisogno di persone che permettano di coinvolgere tutta la comunità italiana, di aiutare a tradurre in idee concrete i tanti pensieri, dubbi e proposte che si sono sui territori". Di Maio ha inoltre ribadito che sono 12 i facilitatori tematici "che si occuperanno di sviluppare progetti con il territorio del Movimento. L'obiettivo è aggregare persone e menti, col fine di partorire l'idea migliore. Perchè - ha rimarcato - la migliore idea per i problemi degli italiani è sempre quella più partecipata". In totale il team è composto da 18 facilitatori perché, come ha spiegato Di Maio, sul fronte organizzativo poi ci sono i sei facilitatori nazionali.(Rin)