M5s: Di Maio, Stati generali grande momento nazionale, potremo scrivere nuova carta valori

- "E' arrivato il momento per il M5s di vedere quali sono le nuove sfide nel mondo. In un grande momento nazionale potremo scrivere una nuova carta dei valori del Movimento". Lo ha detto il capo politico del Movimento cinque stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando degi Stati generali del M5s, in occasione della presentazione ufficiale, al Tempio di Adriano a Roma, dei facilitatori organizzativi e tematici eletti sulla piattaforma Rousseau. (Rin)