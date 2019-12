Montenegro: Bers, 15 milioni allocati per ricostruzione autostrada Podgorica-Danilovgrad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e gli investimenti (Bers) ha approvato un prestito da 15 milioni di euro per la modernizzazione del tratto di autostrada tra Podgorica e Danilovgrad, in Montenegro. Lo riferisce l’emittente “B92”, aggiungendo che il prestito rientra nel quadro di un programma avviato per rafforzare la connettività e l’integrazione all’interno della regione balcanica. Stando alle informazioni diffuse, i 15 milioni di euro rientrano in un totale di 40 che la Bers ha concesso alle autorità montenegrine per completare la ricostruzione di 216 chilometri di autostrade in tutto il paese. (Mop)