Bolivia: Anez, mandato di arresto contro Morales potrebbe essere emesso a giorni

- In Bolivia potrebbe essere emesso a breve un mandato di arresto contro l’ex presidente Evo Morales. Lo ha annunciato ieri la presidente ad interim, Jeanine Anez, in occasione di una visita alla scuola militare Escuela de Condores a Yacuiba, al confine con l’Argentina: “Molto probabilmente nei prossimi giorni sarà emesso un mandato d’arresto poiché abbiamo già presentato la denuncia”, ha dichiarato la leader pro tempore. Anez, riferisce il quotidiano “El Deber”, ha aggiunto che Morales è libero di tornare quando vuole ma che se lo farà dovrà rispondere alla giustizia dei presunti reati di sedizione e terrorismo. Morales, costretto a dimettersi dalle contestazioni il mese scorso, ha lasciato il paese e si è recato prima in Messico e poi in Argentina, dove è giunto il 12 dicembre per ottenere lo status di rifugiato. (segue) (Brb)