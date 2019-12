Bolivia: Anez, mandato di arresto contro Morales potrebbe essere emesso a giorni (2)

- Il governo boliviano della presidente ad interim Anez ha chiesto alle autorità argentine di non consentire all’ex presidente Morales di rilasciare dichiarazioni politiche in pubblico. “Speriamo che l’Argentina rispetti rigorosamente i principi e le norme del diritto di asilo, così come quelle del diritto di rifugio”, ha auspicato il ministro degli Esteri Karin Longaric parlando al quotidiano “El Deber”. La responsabile della diplomazia boliviana si è augurata che non si ripeta quello che “è successo in Messico, dove Evo Morales aveva un microfono aperto per fare politica”. (segue) (Brb)