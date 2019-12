Bolivia: Anez, mandato di arresto contro Morales potrebbe essere emesso a giorni (3)

- Il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, intervistato dalla radio “El Destape”, ha affermato: “Non vogliamo che né Evo Morales né nessuno di quelli che sono stati accolti in condizione di rifugiati usino il paese per fare politica e facciano dichiarazioni pubbliche”. Il ministro ha chiarito che la richiesta non ha a che fare con gli obblighi imposti dalla legge ma che “si tratta di un impegno politico”. Ieri, però, in un’intervista al quotidiano “La Nacion”, il capo di gabinetto Santiago Cafiero ha detto che Morales “come rifugiato non ha limitazioni”. “Il rifugiato ha gli stessi diritti di un cittadino argentino, che ha la libertà di esprimere, di dichiarare, di pensare e dire ciò che vuole. Non limiteremo le sue libertà”, ha spiegato. (Brb)