Libia: al Sisi, non abbiamo interferito direttamente nella crisi libica

- L'Egitto non ha interferito direttamente nella crisi libica, sebbene abbia la possibilità di farlo e quest'ultima rappresenti una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale. Lo ha detto oggi il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, in una sessione dedicata alle minacce degli interventi stranieri negli affari interni dei paesi nell'ambito del terzo Forum mondiale della gioventù a Sharm el Sheik. "La Libia è diventata un paese di transito per le migrazioni illegali. La nostra sicurezza nazionale è minacciata direttamente dalla situazione in Libia. Avremmo potuto intervenire direttamente in questa crisi, ma non lo abbiamo fatto perché rispettiamo la sovranità libica", ha affermato Al Sisi, precisando che l'Egitto ha "le abilità" per poter agire direttamente nel paese vicino. (Cae)