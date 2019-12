Serbia: al via oggi inizio costruzione Corridoio Morava in presenza del presidente Vucic

- Hanno preso il via nella giornata di oggi i lavori di costruzione del Corridoio Morava, che collegherà il Corridoio 10 all’autostrada Milos Veliki. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tanjug”, ricordando che l’inizio dei lavori era stato annunciato in precedenza dal ministro dell’Edilizia, dei trasporti e delle infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, lo scorso 10 dicembre. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del capo dello Stato, Aleksandar Vucic, che ha ribadito di essere “orgoglioso di tutto ciò che siamo riusciti a realizzare finora”. “Finalmente avremo collegamenti autostradali efficienti in tutto il paese”, ha aggiunto il presidente nel suo intervento di saluto alla cerimonia. (segue) (Seb)